ЕС может ежедневно пересматривать правила въезда из-за "Омикрона", - Bloomberg

Европейский союз намерен рекомендовать странам-участницам пересматривать правила въезда, чтобы сдержать распространения штамма коронавируса "Омикрон". В соответствующем документе говорится, что все страны блока должны придерживаться скоординированного подхода и быть готовыми ввести необходимые меры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Сообщается, что Европейская комиссия также собирается обратиться к национальным правительствам с призывом оперативно развернуть ревакцинацию от COVID, а также реализовать предложения по ограничению срока действия цифрового сертификата вакцинации, который будет действовать 9 месяцев вместо 12.

Bloomberg отмечает, что в ближайшее время президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар ЕС по здравоохранению Стелла Кириакидес должны выступить с разъяснениями на пресс-конференции.