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В ЕС за год вакцинировали от коронавируса 78% взрослых

Автор: Ольга Белей

78% взрослого населения Европейского Союза полностью вакцинированы против COVID-19. Вакцинация в Европе стартовала ровно год назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на twitter-аккаунт президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Сегодня ровно год, как во всей Европе стартовала вакцинация против COVID-19. Мы прошли долгий путь. Более 78% взрослых в ЕС сейчас вакцинированы", - написала она.

Она также поблагодарила медицинских работников и тех, кто работал на передовой в это непростое время.

Напомним, в Украине за минувшие сутки прививки от коронавируса получили более 46 тысяч человек. Из них 197 - прошли ревакцинацию.

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вакцинация от коронавируса