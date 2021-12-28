В ЕС за год вакцинировали от коронавируса 78% взрослых

78% взрослого населения Европейского Союза полностью вакцинированы против COVID-19. Вакцинация в Европе стартовала ровно год назад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на twitter-аккаунт президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

"Сегодня ровно год, как во всей Европе стартовала вакцинация против COVID-19. Мы прошли долгий путь. Более 78% взрослых в ЕС сейчас вакцинированы", - написала она.

Она также поблагодарила медицинских работников и тех, кто работал на передовой в это непростое время.