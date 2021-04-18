Решение по использованию вакцины Johnson & Johnson в США примут в ближайшие дни
Решение о возобновлении использования вакцины от COVID-19 производства компании Johnson & Johnson может быть принято уже в пятницу, 23 апреля. Скорее всего, регуляторы разрешат использование.
Об этом заявил главный инфекционист США Энтони Фаучи, выступая на канале CBS, передает Reuters.
"Я буду очень удивлен, если возобновление не произойдет в том или ином виде к пятнице", - сказал он.
На прошлой неделе американские регуляторы рекомендовали приостановить использование вакцины Johnson & Johnson после шести случаев редких тромбов головного мозга у женщин из 7 миллионов человек, получивших вакцину в США.
Консультативная группа Федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний планирует собраться 23 апреля, чтобы обсудить следующие шаги в отношении этой вакцины.
Фаучи заявил, что он не знает, каким будет окончательное решение, отметив, что есть несколько возможностей.
"Один из вариантов - вернуться к ее использованию, но с некоторыми ограничениями или предупреждениями. Я думаю, что к пятнице мы узнаем ответ", - добавил он.
Напомним, Федеральные агентства здравоохранения Соединенных Штатов рекомендовали приостановить использования вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson.
При этом в Европейском агентстве по лекарственным средствам отметили, что связь между вакциной от коронавируса компании Johnson & Johnson и образованием тромбов пока не подтверждена.