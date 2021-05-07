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В ЕС начали изучение препарата для лечения COVID-19

Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский регулятор EMA начал изучение препарата Sotrovimab для лечения коронавируса. Препарат, более известный как VIR-7831 и GSK4182136, был разработан компаниями GlaxoSmithKline и Vir Biotechnology.

Об этом говорится на сайте EMA.

Начать непрерывное изучение препарата агентство EMA решило опираясь на предварительные результаты исследования касательно его способности предотвращать госпитализации или смерти пациентов с COVID-19.

"Однако EMA еще не получило полного набора данных, поэтому еще рано делать какие-либо выводы относительно баланса пользы и риска от препарата", - говорится на сайте агентства.

Пока европейский регулятор будет заниматься изучением первой части данных, полученных в результате лабораторных испытаний и испытаний на животных, в дополнение к данным о качестве лекарств.

Как рассказали в EMA, Sotrovimab - это полученное лабораторным путем антитело, которое предназначено для стимуляции иммунной системы человека путем снижения способности шипового белка коронавируса проникать в клетки человеческого организма.

Напомним, недавно в Индии одобрили препарат для лечения коронавируса на основе антител. Таким "коктейлем" из антител лечили 45-го президента США Дональда Трампа.

Кроме того, в Украине работают над собственной вакциной от коронавируса в форме таблеток. После разработки вакцина еще должна будет пройти клинические испытания.

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