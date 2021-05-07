В Украине планируют разработать COVID-вакцину до конца года. Но ее нужно будет испытывать

Украинские ученые планируют завершить разработку отечественной вакцины от коронавируса до конца года. После разработки вакцина должна будет пройти клинические испытания.

По его словам, сейчас ученые уже прошли начальные этапы в создании вакцины. После завершения разработки вакцины должны пройти испытания на лабораторных животных - трасгенных мышей будут заражать вирусом и вводить им вакцину. При этом пока неизвестно, можно ли такие исследования будет провести в Украине.

"Вот этот последний этап работы наверняка придется делать с нашими коллегами в Польше. Так мы предварительно договорились. Я бы хотел, чтобы это была полностью украинская вакцина, но так получается, что это будет международное сотрудничество", - добавил Сибирный.

Кроме этого львовские ученые также планируют создать вакцину в виде таблетки.

"Разработка вакцины в таблетке - это идея для следующего проекту. Сейчас Институт биологии клетки НАН Украины работает над тремя проэктам: разработкой вакцины от COVID-19, созданием нового антибиотика широкого спектра действия и разработкой биосенсоров", - сообщили в НАН.

Отмечается, что в прошлом году Институт биологии клетки НАН победил в получении грантов от Национального фонда научных исследований. На разработку COVID-вакцины ученые получили почти 10 млн гривен.

Напомним, ранее о планах разработать собственную вакцину украинского производства сообщал министр здравоохранения Максим Степанов.