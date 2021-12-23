В ЕС нашли быстрый способ выявления штамма "Омикрон": что известно

"Совместный исследовательский центр ЕС подтвердил достоверность разработанного им метода обнаружения штамма "Омикрон". Все лаборатории, проводящие ПЦР-тесты, могут использовать этот новый метод для обнаружения и идентификации варианта "Омикрон" без необходимости дорогостоящего и трудоемкого секвенирования", - говорится в сообщении Еврокомисссии.

В частности, новый метод тестирования поможет выявлять штамм "Омикрон" быстрее и сократить нагрузку на исследовательские учреждения.

С помощью модифицированного реагента, разработанного Совместным исследовательским центром Евросоюза возможно в короткие сроки определить заражения штаммом "Омикрон". Новый реагент может быть быстро заказан изготовителями тестов и адаптирован для использования во всех лабораториях, занимающихся диагностикой коронавирусной болезни.

Также, новый метод направлен на идентификацию штамма "Омикрон", может использоваться во всех лабораториях, проводящих ПЦР-тестирование без длительных и дорогостоящих процедур.