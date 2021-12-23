У ЄС знайшли швидкий спосіб виявлення штаму "Омікрон": що відомо

"Спільний дослідницький центр ЄС підтвердив достовірність розробленого ним методу виявлення штаму "Омікрон". Всі лабораторії, які проводять ПЛР-тести, можуть використовувати цей новий метод для виявлення та ідентифікації варіанту "Омікрон" без необхідності дорогого і трудомісткого секвенування", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Зокрема, новий метод тестування допоможе виявляти штам "Омікрон" швидше і скоротити навантаження на дослідницькі установи.

За допомогою модифікованого реагенту, розробленого спільним дослідницьким центром Євросоюзу можливо в короткий термін визначити зараження штамом "Омікрон". Новий реагент може бути швидко замовлений виробниками тестів і адаптований для використання у всіх лабораторіях, що займаються діагностикою коронавірусної хвороби.

Також, новий метод спрямований на ідентифікацію штаму "Омікрон", може використовуватися у всіх лабораторіях, які проводять ПЛР-тестування без тривалих і дорогих процедур.