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У ЄС знайшли швидкий спосіб виявлення штаму "Омікрон": що відомо

Автор: Ольга Белей

Європейська комісія повідомила про створення експрес-методу виявлення COVID- штаму "Омікрон". Він допоможе виявляти вірус швидше і скоротить навантаження на дослідницькі установи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єврокомісії.

"Спільний дослідницький центр ЄС підтвердив достовірність розробленого ним методу виявлення штаму "Омікрон". Всі лабораторії, які проводять ПЛР-тести, можуть використовувати цей новий метод для виявлення та ідентифікації варіанту "Омікрон" без необхідності дорогого і трудомісткого секвенування", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.

Зокрема, новий метод тестування допоможе виявляти штам "Омікрон" швидше і скоротити навантаження на дослідницькі установи.

За допомогою модифікованого реагенту, розробленого спільним дослідницьким центром Євросоюзу можливо в короткий термін визначити зараження штамом "Омікрон". Новий реагент може бути швидко замовлений виробниками тестів і адаптований для використання у всіх лабораторіях, що займаються діагностикою коронавірусної хвороби.

Також, новий метод спрямований на ідентифікацію штаму "Омікрон", може використовуватися у всіх лабораторіях, які проводять ПЛР-тестування без тривалих і дорогих процедур.

Нагадаємо, в США вчені з Національного військового медичного центру імені Уолтера Ріда незабаром планують оголосити про створення власної вакцини від коронавірусу. Вона, за їхніми твердженнями, діятиме проти всіх його штамів.

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