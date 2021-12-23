У ЄС знайшли швидкий спосіб виявлення штаму "Омікрон": що відомо

Європейська комісія повідомила про створення експрес-методу виявлення COVID- штаму "Омікрон". Він допоможе виявляти вірус швидше і скоротить навантаження на дослідницькі установи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єврокомісії.
"Спільний дослідницький центр ЄС підтвердив достовірність розробленого ним методу виявлення штаму "Омікрон". Всі лабораторії, які проводять ПЛР-тести, можуть використовувати цей новий метод для виявлення та ідентифікації варіанту "Омікрон" без необхідності дорогого і трудомісткого секвенування", - йдеться в повідомленні Єврокомісії.
Зокрема, новий метод тестування допоможе виявляти штам "Омікрон" швидше і скоротити навантаження на дослідницькі установи.
За допомогою модифікованого реагенту, розробленого спільним дослідницьким центром Євросоюзу можливо в короткий термін визначити зараження штамом "Омікрон". Новий реагент може бути швидко замовлений виробниками тестів і адаптований для використання у всіх лабораторіях, що займаються діагностикою коронавірусної хвороби.
Також, новий метод спрямований на ідентифікацію штаму "Омікрон", може використовуватися у всіх лабораторіях, які проводять ПЛР-тестування без тривалих і дорогих процедур.
Нагадаємо, в США вчені з Національного військового медичного центру імені Уолтера Ріда незабаром планують оголосити про створення власної вакцини від коронавірусу. Вона, за їхніми твердженнями, діятиме проти всіх його штамів.