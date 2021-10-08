ЕС обновил список стран "зеленой" зоны: есть ли среди них Украина
Фото: ЕС обновил список стран "зеленой" зоны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Европейский союз обновил "зеленый" список стран для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Украина остается в нем еще на две недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.
Так, из списка не исключили ни одну из стран, однако в него добавили Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.
На сегодня список выглядит следующим образом:
- Австралия,
- Бахрейн,
- Канада,
- Чили,
- Иордания,
- Кувейт,
- Новая Зеландия,
- Катар,
- Руанда,
- Саудовская Аравия,
- Сингапур,
- Южная Корея,
- Украина,
- Объединенные Арабские Эмираты,
- Уругвай,
- Китай, при условии подтверждения взаимности.
Следующий просмотр "зеленого" списка состоится через две недели.
Напомним, что Индия впервые после полуторагодового перерыва из-за пандемии коронавируса открывается для иностранных туристов.