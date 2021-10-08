ЄС оновив список країн "зеленої" зони: чи є серед них Україна
Фото: ЄС оновив список країн "зеленої" зони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Європейський союз оновив "зелений" список країн для туристів з яких рекомендується відкрити кордони. Україна залишається в ньому ще на два тижні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.
Так, зі списку не виключили жодну з країн, проте до нього додали Бахрейн та Об'єднані Арабські Емірати.
На сьогодні список виглядає таким чином:
- Австралія,
- Бахрейн,
- Канада,
- Чилі,
- Йорданія,
- Кувейт,
- Нова Зеландія,
- Катар,
- Руанда,
- Саудівська Аравія,
- Сінгапур,
- Південна Корея,
- Україна,
- Об'єднані Арабські Емірати,
- Уругвай,
- Китай, за умови підтвердження взаємності.
Наступний перегляд "зеленого" списку відбудеться через два тижні.
Нагадаємо, що Індія вперше після півторарічної перерви через пандемію коронавірусу відкривається для іноземних туристів.