ЕС обновил список стран "зеленой" зоны: есть ли среди них Украина

Европейский союз обновил "зеленый" список стран для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Украина остается в нем еще на две недели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.
Так, из списка не исключили ни одну из стран, однако в него добавили Бахрейн и Объединенные Арабские Эмираты.
Следующий просмотр "зеленого" списка состоится через две недели.
Напомним, что Индия впервые после полуторагодового перерыва из-за пандемии коронавируса открывается для иностранных туристов.