ЕС обновил "зеленый список" стран: есть ли в нем Украина

Европейский союз обновил "зеленый список" стран, граждане которых могут свободно попасть на территорию блока. Украину в этот перечень не включили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Указано, что на этот раз в список безопасных стран включили Индонезию.

Так, согласно обновленному списку ЕС, в перечень безопасных стран сейчас входят:

Аргентина

Австралия

Бахрейн

Канада

Чили

Колумбия

Индонезия

Иордания

Кувейт

Намибия

Новая Зеландия

Перу

Катар

Руанда

Саудовская Аравия

Южная Корея

Объединенные Арабские Эмираты

Уругвай

Китай, при условии подтверждения взаимности.

Вместе с тем странам-членам ЕС рекомендуется постепенно снимать ограничения на поездки для особых административных районов Китая, Гонконга и Макао.

Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список и в дальнейшем будет пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.