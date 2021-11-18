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ЄС оновив "зелений список" країн: чи є в ньому Україна

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Брюссель, Четвер 18 листопада 2021 13:16
ЄС оновив "зелений список" країн: чи є в ньому Україна Фото: ЄС оновив "зелений список" країн (facebook.com/airportboryspil)
Автор: Марія Кучерявець

Європейський союз оновив "зелений список" країн, громадяни яких можуть вільно потрапити на територію блоку. Україну в цей перелік не включили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.

Зазначено, що цього разу до списку безпечних країн включили Індонезію.

Так, відповідно до оновленого списку ЄС, до переліку безпечних країн наразі входять:

  • Аргентина
  • Австралія
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чилі
  • Колумбія
  • Індонезія
  • Йорданія
  • Кувейт
  • Намібія
  • Нова Зеландія
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудівська Аравія
  • Південна Корея
  • Об'єднані Арабські Емірати
  • Уругвай
  • Китай, за умови підтвердження взаємності.

Разом з тим країнам-членам ЄС рекомендується поступово знімати обмеження на поїздки для особливих адміністративних районів Китаю, Гонконгу та Макао.

Як передбачено у рекомендації Ради, цей список і надалі переглядатиметься кожні два тижні та, залежно від обставин, оновлюватиметься.

    Нагадаємо, 9 листопада Європейський союз виключив Україну із країн "зеленого списку".

    Додамо, для українців залишаються відкриті 12 країн після рішення про винесення України з "зеленого" списку.

    Зазначимо, що остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок для громадян кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні.

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