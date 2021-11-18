ЄС оновив "зелений список" країн: чи є в ньому Україна
Європейський союз оновив "зелений список" країн, громадяни яких можуть вільно потрапити на територію блоку. Україну в цей перелік не включили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.
Зазначено, що цього разу до списку безпечних країн включили Індонезію.
Так, відповідно до оновленого списку ЄС, до переліку безпечних країн наразі входять:
- Аргентина
- Австралія
- Бахрейн
- Канада
- Чилі
- Колумбія
- Індонезія
- Йорданія
- Кувейт
- Намібія
- Нова Зеландія
- Перу
- Катар
- Руанда
- Саудівська Аравія
- Південна Корея
- Об'єднані Арабські Емірати
- Уругвай
- Китай, за умови підтвердження взаємності.
Разом з тим країнам-членам ЄС рекомендується поступово знімати обмеження на поїздки для особливих адміністративних районів Китаю, Гонконгу та Макао.
Як передбачено у рекомендації Ради, цей список і надалі переглядатиметься кожні два тижні та, залежно від обставин, оновлюватиметься.
Нагадаємо, 9 листопада Європейський союз виключив Україну із країн "зеленого списку".
Додамо, для українців залишаються відкриті 12 країн після рішення про винесення України з "зеленого" списку.
Зазначимо, що остаточне рішення про дозвіл чи обмеження того чи іншого типу поїздок для громадян кожна держава-член ЄС ухвалює окремо на національному рівні.