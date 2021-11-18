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ЕС обновил "зеленый список" стран: есть ли в нем Украина

Автор: Мария Кучерявец

Европейский союз обновил "зеленый список" стран, граждане которых могут свободно попасть на территорию блока. Украину в этот перечень не включили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Указано, что на этот раз в список безопасных стран включили Индонезию.

Так, согласно обновленному списку ЕС, в перечень безопасных стран сейчас входят:

  • Аргентина
  • Австралия
  • Бахрейн
  • Канада
  • Чили
  • Колумбия
  • Индонезия
  • Иордания
  • Кувейт
  • Намибия
  • Новая Зеландия
  • Перу
  • Катар
  • Руанда
  • Саудовская Аравия
  • Южная Корея
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Уругвай
  • Китай, при условии подтверждения взаимности.

Вместе с тем странам-членам ЕС рекомендуется постепенно снимать ограничения на поездки для особых административных районов Китая, Гонконга и Макао.

Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список и в дальнейшем будет пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.

Напомним, 9 ноября Европейский союз исключил Украину из стран "зеленого списка".

Для украинцев остаются открыты 12 стран после решения о вынесении Украины из "зеленого" списка.

Отметим, что окончательное решение о разрешении или ограничении того, или иного типа поездок для граждан каждое государство-член принимает отдельно на национальном уровне.

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