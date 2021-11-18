ЕС обновил "зеленый список" стран: есть ли в нем Украина

Европейский союз обновил "зеленый список" стран, граждане которых могут свободно попасть на территорию блока. Украину в этот перечень не включили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.
Указано, что на этот раз в список безопасных стран включили Индонезию.
Так, согласно обновленному списку ЕС, в перечень безопасных стран сейчас входят:
Вместе с тем странам-членам ЕС рекомендуется постепенно снимать ограничения на поездки для особых административных районов Китая, Гонконга и Макао.
Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список и в дальнейшем будет пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.
Напомним, 9 ноября Европейский союз исключил Украину из стран "зеленого списка".
Для украинцев остаются открыты 12 стран после решения о вынесении Украины из "зеленого" списка.
Отметим, что окончательное решение о разрешении или ограничении того, или иного типа поездок для граждан каждое государство-член принимает отдельно на национальном уровне.