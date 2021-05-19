ЕС одобрил открытие границ для вакцинированных путешественников, - AFP

Европейский Союз одобрил открытие границ для вакцинированных от коронавируса путешественников. Блок вводит COVID-паспорта.
Об этом сообщает агентство AFP, ссылаясь на источники.
Отметим, еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон ранее заявил, что у ЕС есть необходимые инструменты и условия для безопасного восстановления туристического сезона. В Евросоюзе заявили о благоприятных условиях для восстановления туризма летом.
"ЕС соглашается открыть границы для полностью вакцинированных путешественников", - сообщает AFP.
Напомним, сегодня сообщалось, что лидерам Евросоюза не удалось завершить работу над единой схемой внедрения Covid-паспортов. Переговоры возобновятся в четверг 20 мая.
Отметим, правительство Украины готово ввести любую модель паспорта вакцинации от коронавируса, чтобы украинцы могли беспрепятственно путешествовать.
В июне в ЕС планируют запустить систему COVID-паспортов. Это позволит совершать путешествия в европейские страны тем гражданам, которые привились от коронавируса одобренными в ЕС препаратами.