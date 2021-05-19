ЄС схвалив відкриття кордонів для вакцинованих мандрівників, - AFP

Європейський Союз схвалив відкриття кордонів для вакцинованих від коронавірусу мандрівників. Блок вводить COVID-паспорти.
Про це повідомляє агентство AFP, посилаючись на джерела.
Зазначимо, єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон раніше заявив, що у ЄС є необхідні інструменти і умови для безпечного відновлення туристичного сезону. В Євросоюзі заявили про сприятливі умови для відновлення туризму влітку.
"ЄС погоджується відкрити кордони для повністю вакцинованих мандрівників", - повідомляє AFP.
Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, що лідерам Євросоюзу не вдалося завершити роботу над єдиною схемою впроваджень Covid-паспортів. Переговори відновляться в четвер, 20 травня.
Зазначимо, уряд України готовий ввести будь-яку модель паспорта вакцинації від коронавірусу, щоб українці могли безперешкодно подорожувати.
В червні в ЄС планують запустити систему COVID-паспортів. Це дозволить здійснювати подорожі в європейські країни тим громадянам, які прищепилися від коронавірусу схваленими в ЄС препаратами.