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ЄС схвалив відкриття кордонів для вакцинованих мандрівників, - AFP

Автор: Анастасія Рокитна

Європейський Союз схвалив відкриття кордонів для вакцинованих від коронавірусу мандрівників. Блок вводить COVID-паспорти.

Про це повідомляє агентство AFP, посилаючись на джерела.

Зазначимо, єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон раніше заявив, що у ЄС є необхідні інструменти і умови для безпечного відновлення туристичного сезону. В Євросоюзі заявили про сприятливі умови для відновлення туризму влітку.

"ЄС погоджується відкрити кордони для повністю вакцинованих мандрівників", - повідомляє AFP.

Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, що лідерам Євросоюзу не вдалося завершити роботу над єдиною схемою впроваджень Covid-паспортів. Переговори відновляться в четвер, 20 травня.

Зазначимо, уряд України готовий ввести будь-яку модель паспорта вакцинації від коронавірусу, щоб українці могли безперешкодно подорожувати.

В червні в ЄС планують запустити систему COVID-паспортів. Це дозволить здійснювати подорожі в європейські країни тим громадянам, які прищепилися від коронавірусу схваленими в ЄС препаратами.

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