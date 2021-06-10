ЕС отказался от закупки 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson, - Reuters

Европейский союз отказался от закупки 100 млн доз вакцины Johnson & Johnson от коронавируса. Решение принято в связи с тем, что ЕС закупил уже достаточно вакцины на это лето, а также из-за срыва поставок.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на неназванных европейских чиновников, которые осведомлены с положениями контракта.

Сообщается, что в конце марта ЕС не стал подтверждать заказ на 100 млн дополнительных доз. Согласно контракту, Брюссель заказал 200 млн доз и имел возможность докупить еще 200 млн двумя отдельными траншами.

При этом крайний срок для второго варианта на оставшиеся 100 млн доз истекает в конце июня. Но пока не принято решение, использовать ли его. В рамках первоначального заказа J&J обязался доставить 55 млн доз до конца июня, но пока отгрузил только около 12 млн.

По внутренним оценкам, ЕС уже получил достаточно вакцин от других поставщиков для иммунизации взрослого населения летом, а также имеет крупный контракт с Pfizer/BioNTech на следующие годы.

Тем не менее, все еще рассматривается возможная закупа дополнительных доз J&J, в основном с целью передать их более бедным странам.