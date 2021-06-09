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Вакцина Johnson & Johnson эффективна против всех вариантов COVID, - исследование

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Среда 09 июня 2021 19:17
Вакцина Johnson & Johnson эффективна против всех вариантов COVID, - исследование Фото: вакцина Johnson & Johnson эффективна против всех вариантов коронавируса (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

Вакцина против COVID-19 компании Johnson & Johnson производит несколько иммунных ответов. Это позволяет ей быть эффективной против различных вариантов вируса.

Об этом свидетельствуют исследование, обнародованное в научном журнале Nature 9 июня.

Исследование определило, что вакцина активирует иммунные реакции против оригинального штамма COVID-19, а также вариантов Alpha, Beta, Gamma и Epsilon.

Поэтому исследователи делают вывод, что вакцина Johnson & Johnson обеспечила надежную защиту от симптоматических случаев COVID-19 в Южной Африке и Бразилии, где варианты повлекли большинство случаев заболевания.

Исследователи изучали антитела и клеточный иммунный ответ 20 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет.

Отмечается, что менее нейтрализующие антитела появились при борьбе с вариантами, впервые обнаруженными в Южной Африке и Бразилии, по сравнению с оригинальным штаммом COVID-19.

Те, у кого был "южноафриканский" штамм, производили в 5 раз меньше нейтрализующих антител, чем те, что имели оригинальный штамм. Относительно "бразильского" варианта, у людей формировалось в 3,3 раза меньше антител.

При этом отмечается, что нейтрализующие иммунные ответы антител и Т-клеток были "в основном сохранены", а потому вакцина способна защитить от различных известных сейчас вариантов коронавируса.

Напомним, в США много людей отказываются от вакцины Johnson & Johnson. В результате миллионы доз вакцины от коронавируса могут оказаться непригодными уже в конце месяца.

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