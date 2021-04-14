UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В ЕС оценивают необходимость второй дозы вакцины AstraZeneca

Автор: РБК-Украина

Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) приступило к новой оценке вакцины против коронавируса Vaxzevria (AstraZeneca). В ходе исследования планируется изучить необходимость введения второй дозы препарата тем, кто уже получил первую прививку.

Об этом говорится в заявлении европейского регулятора, опубликованном на сайте ЕМА.

Отмечается, что оценка комитета ЕМА по лекарственным средствам для человека позволит властям стран-членов ЕС рассматривать риски, связанные с вакциной компании АstraZeneca. В частности, планируется изучить преимущества препарата на фоне побочных эффектов.

"Комитет также рассмотрит вопрос об обновлении информации по (введению) второй дозы Vaxzevria для тех, кто уже получил первую", - отметили в ЕМА.

При этом в агентстве подчеркнули, что общие преимущества применения Vaxzevria значительно превосходят связанные с этой вакциной риски.

Напомним, ранее в Европейской комиссии заявили, что не планирует продлевать контракты на поставку вакцин от коронавируса с компаниями AstraZeneca и Johnson&Johnson. В Евросоюзе хотят заменить векторные вакцины мРНК-вакцинами.

Отметим, весной в Евросоюзе ряд стран приостановил использование вакцины AstraZeneca из-за риска образования тромбов. После дополнительных исследований, европейский регулятор не выявил связи между тромбозом и вакциной и рекомендовал возобновить использование препарата AstraZeneca.

Также РБК-Украина писало, что регулятор ЕС по медицинским препаратам рассматривает возможные связи между вакциной Johnson&Johnson против коронавируса и возникновением тромбов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ЕвросоюзВакцина
Читайте также
Кабмин выделил на вакцинацию от COVID-19 дополнительные 6,5 млрд гривен
Компания Moderna понизила эффективность своей вакцины
Связь между вакциной Johnson & Johnson и образованием тромбов пока не подтверждена, - EMA
Прогноз погоды