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ЕС перенес запуск COVID-сертификатов на начало июля

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Брюссель, Четверг 20 мая 2021 21:26
ЕС перенес запуск COVID-сертификатов на начало июля Фото: ЕС запустит COVID-сертификаты с 1 июля (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Еврокомиссия решила перенести запуск цифровых сертификатов вакцинации. Запустить цифровые сертификаты COVID планируют с 1 июля.

Об этом говорится на сайте Еврокомиссии.

После того, как Еврокомиссия достигла соглашения по внедрению этих сертификатов, нужно, чтобы Европарламент и Совет Европы официально приняли соответсвующее постановление. Принятое постановление должно вступить в силу 1 июля 2021 года с шестинедельным периодом для выдачи COVID-сертификатов странам, которым понадобится дополнительное время.

"Параллельно Еврокомиссия продолжит оказывать поддержку государствам-членам в доработке их национальных решений для выдачи и проверки цифровых COVID-сертификатов, а также оказывать техническую и финансовую поддержку для их внедрения", - заявили в Еврокомиссии.

Напомним, сегодня Еврокомиссия со второй попытки достигла соглашения о введении цифровых COVID-сертификатов на территории Евросоюза. Переговоры начались еще вчера, но тогда соглашения достичь не удалось.

В начале мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла, что цифровые COVID-сертификаты планируется запустить с 1 июня 2021 года.

Добавим, Украина готова с 1 июля запустить собственные COVID-сертификаты. Сертификат будет в цифровом и бумажном формате.

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