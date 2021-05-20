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ЄС переніс запуск COVID-сертифікатів на початок липня

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Брюссель, Четвер 20 травня 2021 21:26
ЄС переніс запуск COVID-сертифікатів на початок липня Фото: ЄС запустить COVID-сертифікати з 1 липня (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Єврокомісія вирішила перенести запуск цифрових сертифікатів вакцинації. Запустити цифрові COVID-сертифікати планують з 1 липня.

Про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Після того, як Єврокомісія досягла угоди щодо впровадження цих сертифікатів, потрібно, щоб Європарламент та Рада Європи офіційно ухвалили відповідну постанову. Ухвалена постанова має набути чинності 1 липня 2021 року з шеститижневим періодом для видачі COVID-сертифікатів країнам, яким знадобиться додатковий час.

"Паралельно Єврокомісія продовжить надавати підтримку державам-членам у доопрацюванні їх національних рішень для видачі та перевірки цифрових COVID-сертифікатів, а також надавати технічну та фінансову підтримку для їх впровадження", - заявили в Єврокомісії.

Нагадаємо, сьогодні Єврокомісія з другої спроби досягла угоди про запровадження цифрових COVID-сертифікатів на території Євросоюзу. Переговори почалися ще вчора, але тоді угоди досягти не вдалося.

На початку травня глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявляла, що цифрові COVID-сертифікати планується запустити з 1 червня 2021 року.

Додамо, Україна також готова з 1 липня запустити власні COVID-сертифікати. Сертифікат буде у цифровому та паперовому форматі.

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