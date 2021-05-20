ЄС переніс запуск COVID-сертифікатів на початок липня

Після того, як Єврокомісія досягла угоди щодо впровадження цих сертифікатів, потрібно, щоб Європарламент та Рада Європи офіційно ухвалили відповідну постанову. Ухвалена постанова має набути чинності 1 липня 2021 року з шеститижневим періодом для видачі COVID-сертифікатів країнам, яким знадобиться додатковий час.

"Паралельно Єврокомісія продовжить надавати підтримку державам-членам у доопрацюванні їх національних рішень для видачі та перевірки цифрових COVID-сертифікатів, а також надавати технічну та фінансову підтримку для їх впровадження", - заявили в Єврокомісії.