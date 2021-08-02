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В ЕС полностью вакцинировали от COVID 60% взрослого населения

Автор: РБК-Украина

В Европейском союзе 60% взрослого населения получили обе дозы вакцины от коронавируса. К концу лета в ЕС намерены полностью вакцинировать 70% населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Twitter.

"60% всех взрослых в ЕС в настоящее время полностью вакцинированы. Полная вакцинация защищает нас от COVID19 и его разновидностей. Давайте оставаться бдительными. Давайте делать прививки! Для нашего собственного здоровья - и для защиты других", - написала она.

Напомним, ранее в Европейской комиссии заявили, что ЕС закупил достаточно доз вакцины от коронавируса, чтобы вакцинировать 70% взрослого населения.

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ЕвросоюзВакцинация