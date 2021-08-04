ЕС признал украинские COVID-паспорта на техническом уровне

Европейский Союз одобрил украинские цифровые COVID-сертификаты на техническом уровне. Теперь ожидается политическая часть взаимного признания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра цифровой трансформации Алексея Вискуба.
"Только что цифровые COVID-сертификаты в "Дія" прошли успешное техническое оценивание со стороны ЕС!",- написал он.
По его словам, такое решение стало решающим этапом "взаимопризнания цифровых сертификатов для путешествий".
"Это был действительно сложнейший и очень комплексный экзамен, особенно в части реализации квалифицированного электронной подписи и офлайн/онлайн верификации документов",- отметил Выскуб.
Он добавил, что теперь остался последний шаг - политическая часть взаимного признания, а именно согласование от Еврокомиссии и подписание соответствующих соглашений.
Напомним, Эстония готова признать украинские COVID-сертификаты о вакцинации.
Добавим, представители правительств Украины и Израиля обсудили взаимное признание свидетельств о вакцинации от COVID-19.