RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

ЄС визнав українські COVID-паспорти на технічному рівні

Автор: Марія Кучерявець

Європейський Союз схвалив українські цифрові COVID-сертифікати на технічному рівні. Тепер очікується політична частина взаємовизнання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра цифрової трансформації Олексія Вискуба.

"Щойно цифрові COVID-сертифікати в "Дія" пройшли успішне технічне оцінювання з боку ЄС!", - написав він.

За його словами, таке рішення стало вирішальним етапом "взаємовизнання цифрових сертифікатів для подорожей".

"Це був дійсно надскладний та дуже комплексний іспит, особливо в частині реалізації кваліфікованого електронного підпису та офлайн/онлайн верифікації документів", - зазначив Вискуб.

Він додав, що тепер залишився останній крок - політична частина взаємовизнання, а саме погодження від Єврокомісії та підписання відповідних угод.

Нагадаємо, Естонія готова визнати українські COVID-сертифікати про вакцинацію.

Додамо, представники урядів України та Ізраїлю обговорили взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзсертификатыпутешествияКоронавірус