ЄС визнав українські COVID-паспорти на технічному рівні

Європейський Союз схвалив українські цифрові COVID-сертифікати на технічному рівні. Тепер очікується політична частина взаємовизнання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра цифрової трансформації Олексія Вискуба.
"Щойно цифрові COVID-сертифікати в "Дія" пройшли успішне технічне оцінювання з боку ЄС!", - написав він.
За його словами, таке рішення стало вирішальним етапом "взаємовизнання цифрових сертифікатів для подорожей".
"Це був дійсно надскладний та дуже комплексний іспит, особливо в частині реалізації кваліфікованого електронного підпису та офлайн/онлайн верифікації документів", - зазначив Вискуб.
Він додав, що тепер залишився останній крок - політична частина взаємовизнання, а саме погодження від Єврокомісії та підписання відповідних угод.
Нагадаємо, Естонія готова визнати українські COVID-сертифікати про вакцинацію.
Додамо, представники урядів України та Ізраїлю обговорили взаємне визнання свідоцтв про вакцинацію від COVID-19.