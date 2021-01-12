В ЕС призывают Иран вернуться к выполнению ядерной сделки

Евросоюз серьезно обеспокоен тем, что Иран приступил к обогащению урана на уровне 20 процентов. Действия Ирана противоречат условиям ядерного соглашения 2015 года.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, пишет DW.

По словам Борреля, это решение Тегерана "грозит подорвать усилия, на которых строится текущий дипломатический процесс".

"Мы призываем Иран отказаться от дальнейшей эскалации и немедленно изменить курс", - заявил Боррель от лица Евросоюза.

О том, что Иран запустил процесс обогащения урана на уровне 20 процентов, сообщил 4 января официальный представитель Тегерана Али Рабии.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение Ирана повысить уровень обогащения урана демонстрирует намерение продолжать развивать военную ядерную программу.

РБК-Украина писало, что США считают решение Ирана обогащать уран до 20% "ядерным шантажом".