У ЄС закликають Іран повернутися до виконання ядерної угоди

Євросоюз серйозно стурбований тим, що Іран почав збагачення урану на рівні 20 відсотків. Дії Ірану суперечать умовам ядерної угоди 2015 року.
Про це заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель, пише DW.
За словами Борреля, це рішення Тегерана "загрожує підірвати зусилля, на яких будується поточний дипломатичний процес".
"Ми закликаємо Іран відмовитися від подальшої ескалації і негайно змінити курс", - заявив Боррель від імені Євросоюзу.
Про те, що Іран запустив процес збагачення урану на рівні 20 відсотків, повідомив 4 січня офіційний представник Тегерана Алі Рабії.
Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що рішення Ірану підвищити рівень збагачення урану демонструє намір продовжувати розвивати військову ядерну програму.
РБК-Україна писало, що США вважають рішення Ірану збагачувати уран до 20% "ядерним шантажем".