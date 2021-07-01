ЕС разрешил свободный въезд еще из 10 стран, но не для Украины

Европейский союз разрешил свободный въезд еще из десяти стран. На данный момент въезд в ЕС разрешен из 24 стран.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.
На сегодняшний день свободный въезд в Европейский союз открыт для:
При этом отмечается, что ограничения на поездки также должны быть постепенно сняты для специальных административных районов Китая Гонконг и Макао.
"В категории образований и территориальных властей, которые не признаны в качестве государств хотя бы одним государством-членом, ограничения на поездки для Косово и Тайваня также должны быть постепенно сняты", - говорится в сообщении.
В Совете Европы добавили, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как резиденты ЕС для свободного въезда в Евросоюз.