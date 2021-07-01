ЕС разрешил свободный въезд еще из 10 стран, но не для Украины

На сегодняшний день свободный въезд в Европейский союз открыт для:

Албания;

Армения;

Австралия;

Азербайджан;

Босния и Герцеговина;

Бруней-Даруссалам;

Канада;

Израиль;

Япония;

Иордания;

Ливан;

Черногория;

Новая Зеландия;

Катар;

Республика Молдова;

Республика Северная Македония;

Руанда;

Саудовская Аравия;

Сербия;

Сингапур;

Южная Корея;

Таиланд;

Соединенные Штаты Америки;

Китай, при условии подтверждения взаимности.

При этом отмечается, что ограничения на поездки также должны быть постепенно сняты для специальных административных районов Китая Гонконг и Макао.

"В категории образований и территориальных властей, которые не признаны в качестве государств хотя бы одним государством-членом, ограничения на поездки для Косово и Тайваня также должны быть постепенно сняты", - говорится в сообщении.

В Совете Европы добавили, что жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана должны рассматриваться как резиденты ЕС для свободного въезда в Евросоюз.