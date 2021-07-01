ЄС дозволив вільний в'їзд ще з 10 країн, але не для України

Європейський союз дозволив вільний в'їзд ще з десяти країн. На даний момент в'їзд в ЄС дозволений з 24 країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради Європи.
На сьогоднішній день вільний в'їзд до Європейського Союзу відкритий для:
При цьому наголошується, що обмеження на поїздки також повинні бути поступово зняті для спеціальних адміністративних районів Китаю Гонконг і Макао.
"У категорії утворень і територіальних властей, які не визнані в якості держав хоча б однією державою-членом, обмеження на поїздки Для Косово і Тайваню також повинні бути поступово зняті", - йдеться в повідомленні.
У Раді Європи додали, що жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану повинні розглядатися як резиденти ЄС для вільного в'їзду в Євросоюз.