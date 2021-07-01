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ЄС дозволив вільний в'їзд ще з 10 країн, але не для України

Автор: РБК-Україна

Європейський союз дозволив вільний в'їзд ще з десяти країн. На даний момент в'їзд в ЄС дозволений з 24 країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради Європи.

На сьогоднішній день вільний в'їзд до Європейського Союзу відкритий для:

  • Албанія;
  • Вірменія;
  • Австралія;
  • Азербайджан;
  • Боснія і Герцеговина;
  • Бруней-Даруссалам;
  • Канада;
  • Ізраїль;
  • Японія;
  • Йорданія;
  • Ліван;
  • Чорногорія;
  • Нова Зеландія;
  • Катар;
  • Республіка Молдова;
  • Республіка Північна Македонія;
  • Руанда;
  • Саудівська Аравія;
  • Сербія;
  • Сінгапур;
  • Південна Корея;
  • Таїланд;
  • Сполучені Штати Америки;
  • Китай, за умови підтвердження взаємності.

При цьому наголошується, що обмеження на поїздки також повинні бути поступово зняті для спеціальних адміністративних районів Китаю Гонконг і Макао.

"У категорії утворень і територіальних властей, які не визнані в якості держав хоча б однією державою-членом, обмеження на поїздки Для Косово і Тайваню також повинні бути поступово зняті", - йдеться в повідомленні.

У Раді Європи додали, що жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану повинні розглядатися як резиденти ЄС для вільного в'їзду в Євросоюз.

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