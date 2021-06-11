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Для вакцинированных. В ЕС разрешили свободные поездки между странами блока

Автор: РБК-Украина

В Евросоюзе одобрили свободное перемещение граждан между странами блока. Это возможно в случае полной вакцинации от коронавируса как минимум за 14 дней до поездки.

Такое сообщение в Twitter опубликовало председательство Португалии в Евросоюзе.

Обновленную рекомендацию Совета по ограничению свободы передвижения одобрили постоянные представители ЕС.

"Государства-члены продемонстрировали широкий консенсус в отношении восстановления свободного передвижения", - говорится в сообщении.

Ранее в Еврокомиссии призвали отменить карантин для вакцинированных туристов в поездках внутри ЕС.

Как писало РБК-Украина, 19 мая Евросоюз официально одобрил открытие своих границ для полностью вакцинированных от коронавируса путешественников.

Напомним, COVID-сертификат в Украине запустят параллельно с Европейским союзом - 1 июля. На первых этапах он будет доступен в приложении и на портале "Дія".

При этом Всемирная организация здравоохранения до сих пор выступает против поездок по сертификатам вакцинации от COVID.

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Новости Украины Евросоюзтуризмвакцинация