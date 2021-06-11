Для вакцинованих. В ЄС дозволили вільні поїздки між країнами блока

В Євросоюзі схвалили вільне переміщення громадян між країнами блоку. Це можливо в разі повної вакцинації від коронавірусу як мінімум за 14 днів до поїздки.

Таке повідомлення в Twitter опублікувало головування Португалії в Євросоюзі.

Раніше в Єврокомісії закликали скасувати карантин для вакцинованих туристів у поїздках всередині ЄС.

Як писало РБК-Україна, 19 травня Євросоюз офіційно схвалив відкриття своїх кордонів для повністю вакцинованих від коронавірусу.

Нагадаємо, COVID-сертифікат в Україні запустять паралельно з Європейським союзом - 1 липня. На перших етапах він буде доступний в додатку і на порталі "Дія".

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я досі виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID.