RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Для вакцинованих. В ЄС дозволили вільні поїздки між країнами блока

Автор: РБК-Україна

В Євросоюзі схвалили вільне переміщення громадян між країнами блоку. Це можливо в разі повної вакцинації від коронавірусу як мінімум за 14 днів до поїздки.

Таке повідомлення в Twitter опублікувало головування Португалії в Євросоюзі.

Оновлену рекомендацію Ради з обмеження свободи пересування схвалили постійні представники ЄС.

"Держави-члени продемонстрували широкий консенсус щодо відновлення вільного пересування", - йдеться в повідомленні.

Раніше в Єврокомісії закликали скасувати карантин для вакцинованих туристів у поїздках всередині ЄС.

Як писало РБК-Україна, 19 травня Євросоюз офіційно схвалив відкриття своїх кордонів для повністю вакцинованих від коронавірусу.

Нагадаємо, COVID-сертифікат в Україні запустять паралельно з Європейським союзом - 1 липня. На перших етапах він буде доступний в додатку і на порталі "Дія".

При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я досі виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Евросоюзтуризмвакцинація