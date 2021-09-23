ЕС рекомендует закрыть въезд из двух стран. Украина пока в "зеленом" списке

Европейский союз обновил "зеленый" список стран, для туристов из которых рекомендуется открыть границы. Несмотря на ухудшение ситуации с COVID-19 в Украине, наша страна все еще остается в этом списке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.

Сообщается, что из "зеленого" списка исключили Молдову и Боснию и Герцеговину. Таким образом, временно рекомендуется ограничить несущественные поездки из этих стран в страны Европейского союза.

В то же время в список включили Чили, Кувейт и Руанду. На сегодня он выглядит следующим образом:

Австралия

Канада

Чили

Иордания

Кувейт

Новая Зеландия

Катар

Руанда

Саудовская Аравия

Сингапур

Южная Корея

Украина

Уругвай

Китай, при условии подтверждения взаимности

Очередной пересмотр "зеленого" списка будет через две недели.