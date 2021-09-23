ЄС рекомендує закрити в'їзд з двох країн. Україна поки в "зеленому" списку

Європейський союз оновив "зелений" список країн, для туристів з яких рекомендується відкрити кордони. Незважаючи на погіршення ситуації з COVID-19 в Україні, наша країна все ще залишається в цьому списку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради ЄС.
Повідомляється, що з "зеленого" списку виключили Молдову та Боснію і Герцеговину. Таким чином, тимчасово рекомендується обмежити несуттєві поїздки з цих країн до країн Європейського союзу.
У той же час до списку включили Чилі, Кувейт і Руанду. На сьогодні він виглядає наступним чином:
Черговий перегляд "зеленого" списку буде через два тижні.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що США введуть вимогу про обов'язкову вакцинацію всіх іноземців, що в'їжджають до країни.