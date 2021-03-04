ЕС не ведет переговоров о закупке российской вакцины "Sputnik V", - Еврокомиссия

"Сейчас не ведутся переговоры по включению вакцины "Спутник" в портфель", - сказал пресс-секретарь Комиссии на пресс-конференции.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявило, что инициировало рассмотрение российской вакцины Sputnik V, что может привести к ее одобрению для использования во всех 27 странах ЕС.

Sputnik V уже утвержден или находится на оценке для утверждения в трех странах-членах ЕС - Венгрии, Словакии и Чешской Республике. Представители ЕС заявили, что Брюссель может начать переговоры с производителем вакцины, если об этом попросят минимум четыре страны-члена.

"Просто потому, что вакцина утверждена на европейском уровне, после положительной оценки EMA, это не означает, что Комиссия обязана включать ее в наш портфель", - заявил второй представитель Комиссии.

В ЕС заявили, что производственные заводы Sputnik должны быть оценены, и непонятно, сколько доз они могут изготовить за короткий срок.

Страны Евросоюза могут свободно приобретать вакцины, которые не были определены европейским регулятором для использования, но им рекомендуется воздерживаться от параллельных сделок, если ЕС ведет переговоры о совместной закупке.