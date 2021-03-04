ЄС не веде перемовин щодо закупівлі російської вакцини "Sputnik V", - Єврокомісія

Єврокомісія заявила, що не веде переговори про придбання російської "вакцини" проти коронавірусу "Sputnik V", попри те, що регуляторний орган ЄС почав розглядати її для можливого схвалення.
Про це повідомляє Reuters.
"Наразі не ведуться переговори щодо включення вакцини "Супутник" у портфель", - сказав прес-секретар Комісії на прес-конференції.
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що розпочало розгляд російської вакцини Sputnik V, що може призвести до її схвалення для використання у всіх 27 країнах ЄС.
Sputnik V вже затверджений або перебуває на оцінці для затвердження в трьох країнах-членах ЄС - Угорщині, Словаччині та Чеській Республіці. Представники ЄС заявили, що Брюссель може розпочати переговори з виробником вакцин, якщо про це попросять щонайменше чотири країни-члени.
"Просто тому, що вакцина затверджена на європейському рівні, після позитивної оцінки EMA, це не означає, що Комісія зобов'язана включати її у наш портфель", - заявив другий представник Комісії.
У ЄС заявили, що виробничі заводи Sputnik повинні бути оцінені, і незрозуміло, скільки доз вони можуть виготовити за короткий термін.
Країни Євросоюзу можуть вільно купувати вакцини, які не були визначені європейським регулятором для використання, але їм рекомендується утримуватися від паралельних угод, якщо ЄС веде перемовини про спільну закупівлю.
Нагадаємо, 3 березня стало відомо, що уряд Хорватії веде переговори з Росією про купівлю вакцини від коронавірусу "Супутник V".
Раніше у Словаччині розгорілася політична криза після закупівлі вакцини "Супутник V" у Росії. Дві партії вже заявили про можливість виходу з правлячої коаліції, в результаті чого це може призвести до дострокових виборів у парламент.
На цьому тижні Словаччина отримала першу партію "Супутника V", не чекаючи реєстрації препарату в ЄС. Всього Братислава отримає близько 2 млн доз препарату. Завдяки цим поставкам Словаччина розраховує прискорити вакцинацію на тлі рекордної смертності від COVID на душу населення.