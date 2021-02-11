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ЕС и ВОЗ помогут Украине с COVID-вакцинацией: выделили 40 млн евро

Автор: Дмитрий Левицкий

Европейский союз и Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) помогут Украине с вакцинацией населения от коронавируса. ЕС профинансирует специальный проект на 40 миллионов евро.

Об этом сообщило представительство ЕС в Украине.

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Проект, который будет реализовывать ВОЗ, обеспечит "комплексную" поддержку внедрения вакцины против COVID-19 и проведения вакцинации в Украине. Проект будет реализовываться в течение трех лет.

Сначала выделенные ЕС средства пойдут на поддержку первого этапа подготовки и развертывания вакцинации с акцентом на ближайшие нужды: планирование, оборудование и материалы, подготовка медработников и проведение информационных кампаний.

ВОЗ будет предоставлять украинской стороне технические рекомендации по общественному здоровью и будет поддерживать разработку стандартов. Сейчас организация уже помогает Украине в повышении лабораторного потенциала по диагностике COVID-19 на всех уровнях.

"Наши общие и многолетние усилия поддержат внедрение вакцин и проведение вакцинации против COVID в Украине, а также усилят общую программу иммунизации в среднесрочной перспективе", - сказал представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт.

Напомним, Минздрав планирует начать вакцинацию украинцев от коронавируса уже с 15 февраля, однако точная дата зависит от одного фактора.

Добавим, в Кабмине заявили, что подготовка инфраструктуры для вакцинации от COVID-19 началась уже во всех областях Украины.

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