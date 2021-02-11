RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ЄС та ВООЗ допоможуть Україні з COVID-вакцинацією: виділили 40 млн євро

Автор: Дмитро Левицький

Європейський союз та Європейське бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) допоможуть Україні з вакцинацією населення від коронавірусу. ЄС профінансує спеціальний проект на 40 мільйонів євро.

Про це повідомило представництво ЄС в Україні.

Популярні новини
Не тільки Ухань: ВООЗ назвала можливі джерела коронавірусу 09 лютого 2021
У ВООЗ не встановили, яка тварина стала "резервуаром" COVID-19 09 лютого 2021
Україна буде знімати обмеження для тих, хто зробив щеплення від COVID, - Зеленський 08 лютого 2021
У МОЗ розповіли, чи щеплюватимуть літніх людей вакциною AstraZeneca 08 лютого 2021
Місцем виникнення коронавірусу може бути не Ухань. У ВООЗ зробили заяву 09 лютого 2021
Шмигаль про динаміку COVID в Івано-Франківській області: як на початку пандемії 08 лютого 2021
Зеленський готовий "особистим прикладом" показати безпечність вакцини від коронавірусу 08 лютого 2021
Як COVID потрапив на ринок в Ухані, встановити неможливо. Висновок китайських експертів 09 лютого 2021
AstraZeneca збільшить виробництво COVID-вакцини в Європі 10 лютого 2021
Не біологічна зброя: що стало відомо про походження COVID-19 09 лютого 2021

Проект, який реалізовуватиме ВООЗ, забезпечить "комплексну" підтримку впровадження вакцини проти COVID-19 та проведення вакцинації в Україні. Проект буде реалізовуватися протягом трьох років.

Спочатку виділені ЄС кошти підуть на підтримку першого етапу підготовки та розгортання вакцинації з акцентом на найближчі потреби: планування, обладнання та матеріали, підготовка медпрацівників та проведення інформаційних кампаній.

ВООЗ надаватиме українській стороні технічні рекомендації щодо громадського здоров'я та підтримуватиме розробку стандартів. Зараз організація вже допомагає Україні в підвищенні лабораторного потенціалу з діагностики COVID-19 на всіх рівнях.

"Наші спільні та багаторічні зусилля підтримають запровадження вакцин та проведення вакцинації проти COVID в Україні, а також посилять загальну програму імунізації в середньостроковій перспективі", - сказав представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Нагадаємо, МОЗ планує почати вакцинацію українців від коронавірусу вже з 15 лютого, однак точна дата залежить від одного фактору.

Додамо, в Кабміні заявили, що підготовка інфраструктури для вакцинації від COVID-19 почалася вже у всіх областях України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзУкраїнаВООЗвакцинаціявакцина від коронавірусу
Читайте також
В Україні розпочалися семінари з вакцинації від COVID-19 для медпрацівників
ВООЗ критикує розподіл вакцин: майже 130 країн ще не зробили жодного щеплення
Прогноз погоди