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ЕС возвращает ограничения на въезд для США и еще пяти стран

Автор: Сергей Пышкин

Европейский Союз исключит Соединенные Штаты Америки из списка стран, неакцентированные жители которых могут путешествовать по территории блока без дополнительных ограничений. Также ЕС планирует вернуть ограничения для Косово, Израиля, Черногории, Ливана и Северной Македонии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что окончательное решение будет обнародовано в понедельник.

Добавим, что Украина имеет возможность передвигаться по странам ЕС без каких-либо ограничений с 14 июля. Впрочем, некоторые члены блока приняли решение оставить требования относительно вакцинации, или негативных тестов на коронавирус.

Критерии для определения третьих стран были обновлены 20 мая и касаются эпидемиологической ситуации, а также ответа правительства государства на распространение коронавируса.

Согласно формуле ЕС, чтобы попасть в список безопасных поездок, стране необходимо иметь менее чем 100 случаев коронавируса на 100 тысяч населения в течение двух недель.

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