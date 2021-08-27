ЄС повертає обмеження на в'їзд для США та ще п'яти країн

Зазначається, що остаточне рішення буде оприлюднено в понеділок.

Додамо, що Україна має можливість пересуватися по країнах ЄС без жодних обмежень з 14 липня. Втім, деякі члени блоку прийняли рішення залишити вимоги щодо вакцинації, чи негативних тестів на коронавірус.

Критерії для визначення третіх країн були оновлені 20 травня й стосуються епідеміологічної ситуації та відповіді уряду держави на поширення коронавірусу.

Відповідно до формули ЄС, аби потрапити до списку безпечних поїздок, країні необхідно мати менше ніж 100 випадків коронавірусу на 100 тисяч населення протягом двох тижнів.