ЕС впервые признал иностранный COVID-сертификат, но не украинский

Еврокомиссия приняла решение о признании швейцарского сертификата COVID-19. Швейцария стала первой страной, чей иностранный документ был признан ЕС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Nacion.
Как отмечает издание, по словам представителя ЕС Кристиана Виганда, Еврокомиссия признает швейцарский COVID-сертификат, который отныне будет считаться эквивалентным цифровым документам политического объединения.
Стоит отметить, что Швейцария стала первой страной за пределами ЕС, сертификат будет присоединен к электронной системе.
В частности, как отметил Виганда, COVID-сертификаты ЕС также будут признаваться и на территории Швейцарии.