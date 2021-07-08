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ЄС вперше визнав іноземний COVID-сертифікат, але не український

Автор: Сергій Пишкін

Єврокомісія прийняла рішення стосовно визнання швейцарського сертифіката COVID-19. Швейцарія стала першою країною, чий іноземний документ було визнано ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Nacion.

Як зазначає видання, за словами речника ЄС Крістіана Віганда, Єврокомісія визнає швейцарський COVID-сертифікат, який відтепер вважатиметься еквівалентним цифровим документам політичного об'єднання.

Варто відзначити, що Швейцарія стала першою країною, поза межами ЄС, чий сертифікат буде приєднаний до електронної системи.

Зокрема, як відзначив Віганда, COVID-сертифікати ЄС також визнаватимуться й на території Швейцарії.

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ШвейцарияCOVID-19сертификатыЕвросоюз