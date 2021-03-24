В ЕС ввели ускоренную процедуру утверждения вакцин от новых штаммов коронавируса

В среду, 24 марта, Еврокомиссия ввела ускоренную процедуру утверждения вакцин, которые эффективны от новых штаммов коронавируса. Также ЕК ужесточила механизм авторизации экспорта вакцин от COVID-19 за пределы ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
"Сегодня Еврокомиссия вводит меру по ускорению выдачи разрешений на адаптированные вакцины COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что процедура будет включать положение, которое позволит использовать адаптированные вакцины с меньшим набором дополнительных данных.
Она будет включать положения в соответствующее законодательство ЕС, позволяющие компаниям сосредоточиться на своевременном сборе необходимых доказательств и разрешать использование адаптированных вакцин с меньшим набором дополнительных данных, представленных Европейскому агентству по лекарственным средствам", - говорится в сообщении.
Напомним, глава Европейской комиссии пригрозила запретом на экспорт компании AstraZeneca. Компания поставила только часть вакцин, которые были согласованы между сторонами.
Напомним, днями в Евросоюзе заявили о начале третьей волны пандемии коронавируса. Однако она развивается разными темпами в отдельных странах Европейского союза. В связи с этим в ЕС считают нужным ускорить вакцинацию от COVID-19.