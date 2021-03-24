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В ЄС ввели прискорену процедуру затвердження вакцин від нових штамів коронавірусу

Автор: РБК-Україна

У середу, 24 березня, Єврокомісія ввела прискорену процедуру затвердження вакцин, які ефективні від нових штамів коронавірусу. Також ЄК посилила механізм авторизації експорту вакцин від COVID-19 за межі ЄС.

Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

"Сьогодні Єврокомісія вводить міру по прискоренню видачі дозволів на адаптовані вакцини COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що процедура буде включати положення, яке дозволить використовувати адаптовані вакцини з меншим набором додаткових даних.

Вона буде включати положення у відповідне законодавство ЄС, що дозволяють компаніям зосередитися на своєчасному зборі необхідних доказів і дозволяти використання адаптованих вакцин з меншим набором додаткових даних, представлених Європейському агентству з лікарських засобів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, глава Європейської комісії пригрозила забороною на експорт компанії AstraZeneca. Компанія поставила тільки частина вакцин, які були узгоджені між сторонами.

Нагадаємо, днями у Євросоюзі заявили про початок третьої хвилі пандемії коронавірусу. Однак вона розвивається різними темпами в окремих країнах Європейського союзу. У зв'язку з цим у ЄС вважають за потрібне прискорити вакцинацію від COVID-19.

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Новини України ЕврокомиссияВакцина від коронавірусу
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