ЕС заблокировал поставки 3,1 млн доз вакцины AstraZeneca в Австралию, - Reuters

В то же время, в ЕС отрицают блокировку поставок вакцин для этой страны.

"Мы не можем подтвердить какое-либо новое решение заблокировать экспорт вакцины в Австралию или любую другую страну", - заявил на пресс-конференции представитель Европейской комиссии.

Кроме того, в ЕС сообщили, что на данный момент отклонили только один из 491 запроса на экспорт вакцины от COVID-19. Также добавили, что в настоящее время рассматриваются семь запросов, а поставки приостановлены до принятия решения.

Издание отмечает, что спор между Евросоюзом и Австралией подчеркивает огромную нехватку вакцины AstraZeneca во всем блоке ЕС и усложняет австралийскую кампанию вакцинации, которая уже на 83% отстает от первоначального графика.