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ЕС заблокировал поставки 3,1 млн доз вакцины AstraZeneca в Австралию, - Reuters

Автор: Инна Собора

В правительстве Австралии заявили, что Евросоюз заблокировал поставки 3,1 миллиона доз вакцин от коронавируса AstraZeneca. У страны мало надежды на получение обещанных 400 тысяч доз в срок.

Об этом пишет Reuters.

В то же время, в ЕС отрицают блокировку поставок вакцин для этой страны.

"Мы не можем подтвердить какое-либо новое решение заблокировать экспорт вакцины в Австралию или любую другую страну", - заявил на пресс-конференции представитель Европейской комиссии.

Кроме того, в ЕС сообщили, что на данный момент отклонили только один из 491 запроса на экспорт вакцины от COVID-19. Также добавили, что в настоящее время рассматриваются семь запросов, а поставки приостановлены до принятия решения.

Издание отмечает, что спор между Евросоюзом и Австралией подчеркивает огромную нехватку вакцины AstraZeneca во всем блоке ЕС и усложняет австралийскую кампанию вакцинации, которая уже на 83% отстает от первоначального графика.

Напомним, 21 марта австралийский регуляторный орган лекарственных средств (TGA) одобрил производство в стране вакцины от коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca.

Также сообщалось, что Австралия начала ускорять темпы вакцинации против COVID-19 после утверждения вакцины AstraZeneca.

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