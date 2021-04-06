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ЄС заблокував постачання 3,1 млн доз вакцини AstraZeneca в Австралію, - Reuters

Автор: Инна Собора

В уряді Австралії заявили, що Євросоюз заблокував постачання 3,1 мільйони доз вакцин від коронавіруса AstraZeneca. У країни мало надії на отримання обіцяних 400 тисяч доз в строк.

Про це пише Reuters.

У той же час, в ЄС заперечують блокування поставок вакцин для цієї країни.

"Ми не можемо підтвердити яке-небудь нове рішення заблокувати експорт вакцини в Австралію або будь-яку іншу країну", - заявив на прес-конференції представник Європейської комісії.

Крім того, в ЄС повідомили, що на даний момент відхилили тільки один з 491 запиту на експорт вакцини від COVID-19. Також додали, що в даний час розглядаються сім запитів, а поставки припинені до прийняття рішення.

Видання зазначає, що спір між Євросоюзом та Австралією підкреслює величезну нестачу вакцини AstraZeneca у всьому блоці ЄС і ускладнює австралійську кампанію вакцинації, яка вже на 83% відстає від початкового графіка.

Нагадаємо, 21 березня австралійський регуляторний орган лікарських засобів (TGA) схвалив виробництво в країні вакцини від коронавіруса британо-шведської компанії AstraZeneca.

Також повідомлялося, що Австралія почала прискорювати темпи вакцинації проти COVID-19 після затвердження вакцини AstraZeneca.

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Новини України ВакцинаКоронавірус
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