ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ЕС закупит вакцины от COVID для стран Восточного партнерства. Украина в их числе

Новина українською → Брюссель, Вторник 27 апреля 2021 13:38
ЕС закупит вакцины от COVID для стран Восточного партнерства. Украина в их числе Фото: еврокомиссар Оливер Варгеи (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Европейский союз закупит вакцины от COVID для стран Восточного партнерства. Ожидается, что эти вакцины смогут получить и украинские медики.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи, передает польское издание wnp.pl.

Сообщается, что еврокомиссар прибыл в Польшу обсуждать поставки этих вакцин. Отмечается, что на днях Европейская комиссия объявила о контрактах на поставку 651 000 доз вакцины BioNTech/Pfizer на Западные Балканы.

"Я рад, что нам удалось проявить солидарность с регионом Западных Балкан. Мы должны повторить это в случае наших партнеров с Востока", - заявил Варгеи.

По его словам, вакцины в первую очередь будут выдаваться медикам.

"Речь идет о 530 тысячах медицинских работников в странах Восточного партнерства. Нам придется предоставить им две дозы, поэтому легко посчитать, что это более 1 миллиона доз", - подчеркнул он.

При этом он отметил, что речь не идет о Беларуси, поскольку Брюссель на сегодня не контактирует с Минском. В Восточное партнерство входят: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина ведет переговоры о закупке 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в рамках общеевропейского договора. Партнером в такой поставке может выступить Польша.

Также министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о графике поставок вакцин от коронавируса в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Вакцина COVID-19 Коронавирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19