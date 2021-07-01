ЕС запустил цифровые COVID-сертификаты: ответы на главные вопросы

С 1 июля Европейский союз запустил цифровые COVID-сертификаты для поездок внутри сообщества. И предоставил ответы на главные вопросы.
Об этом говорится на сайте Европейской комиссии.
Сообщается, что страны-участницы ЕС могут с сегодняшнего дня начать выпуск цифровых сертификатов и их использование.
Это цифровое доказательство того, что человек прошел вакцинацию против COVID-19, получил отрицательный результат теста или выздоровел от этой болезни.
Ключевые особенности сертификата:
За выдачу отвечают национальные органы. Сертификат могут выдавать центры тестирования, органы здравоохранения или напрямую через портал электронного здравоохранения.
Цифровую версию можно сохранить на смартфоне, но можно запросить и бумажный документ. Оба будут иметь QR-код, содержащий важную информацию, а также цифровую подпись, чтобы убедиться, что сертификат подлинный.
Цифровой сертификат ЕС будет принят во всех странах-участницах. Это поможет обеспечить скоординированную отмену существующих ограничений.
Во время путешествий владелец сертификата освобождается от ограничений на свободное передвижение. Страны-участницы ЕС должны воздерживаться от введения дополнительных ограничений на поездки для людей с сертификатами, за исключением случаев, когда они необходимы.
Цифровой сертификат содержит QR-код с цифровой подписью для защиты от подделки. Когда проверяется сертификат, сканируется QR-код и подпись. Каждый выдающий орган (больница, центр тестирования или орган здравоохранения) имеет свой собственный ключ цифровой подписи. Все они хранятся в защищенной базе данных.
Для проверки подписи создан специальный шлюз, при этом через него не проходят персональные данные. ЕС также разработал для стран-участниц программное обеспечение и приложения для выдачи, хранения и проверки сертификатов
Да. Цифровой сертификат должен способствовать свободному перемещению внутри ЕС. Это не будет предварительным условием для свободного передвижения, что является фундаментальным правом в ЕС.
Свидетельства о вакцинации будут выданы привитому любой вакциной от COVID-19. Но когда дело доходит до отмены ограничений на свободное передвижение, страны должны принимать сертификаты с данными о вакцинации только одобренными в Евросоюзе препаратами.
Индивидуально страны могут распространять действие упрощенного режима на граждан стран ЕС, которые получили другую вакцину.
Цифровой COVID-сертификат содержит имя, дату рождения, дату выдачи, соответствующую информацию о вакцине / тесте / выздоровлении и уникальный идентификатор. Сертификаты будут включать только ограниченный набор необходимой информации.
Отметим, до этого европейские авиакомпании заявили, что введение цифровых COVID-сертификатов может привести к хаосу в аэропортах.
Напомним, Украина сегодня запустила бета-тест COVID-сертификатов, и на него можно записаться.