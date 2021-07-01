ЄС запустив цифрові COVID-сертифікати: відповіді на головні питання

Повідомляється, що країни-учасниці ЄС можуть з сьогоднішнього дня почати випуск цифрових сертифікатів та їх використання.

Що таке цифровий COVID-сертифікат Євросоюзу?

Це цифровий доказ того, що особа пройшла вакцинацію проти COVID-19, отримала негативний результат тесту або одужала від цієї хвороби.

Ключові особливості сертифіката:

цифровий та/або паперовий формат

QR-код

видається безкоштовно

національною та англійською мовами

безпечно і надійно

діє у всіх країнах ЄС

Як громадяни країн ЄС отримають сертифікат?

За видачу відповідають національні органи. Сертифікат можуть видавати центри тестування, органи охорони здоров'я або безпосередньо через портал електронної охорони здоров'я.

Цифрову версію можна зберегти на смартфоні, але можна запросити і паперовий документ. Обидва будуть мати QR-код, що містить важливу інформацію, а також цифровий підпис, щоб переконатися, що сертифікат справжній.

Як це допоможе вільному переміщенню?

Цифровий сертифікат ЄС буде прийнятий у всіх країнах-учасницях. Це допоможе забезпечити скоординоване скасування існуючих обмежень.

Під час подорожей власник сертифіката звільняється від обмежень на вільне пересування. Країни-учасниці ЄС мають утримуватися від введення додаткових обмежень на поїздки для людей з сертифікатами, за винятком випадків, коли вони необхідні.

Як працюватиме сертифікат?

Цифровий сертифікат містить QR-код з цифровим підписом для захисту від підробки. Коли перевіряється сертифікат, сканується QR-код і підпис. Кожен орган (лікарня, центр тестування або орган охорони здоров'я) має свій власний ключ цифрового підпису. Всі вони зберігаються в захищеній базі даних.

Для перевірки підпису створено спеціальний шлюз, при цьому через нього не проходять персональні дані. ЄС також розробив для країн-учасниць програмне забезпечення та додатки для видачі, зберігання та перевірки сертифікатів

Чи зможуть громадяни без вакцинації потрапити до іншої країни ЄС?

Так. Цифровий сертифікат має сприяти вільному переміщенню всередині ЄС. Це не буде попередньою умовою для вільного пересування, що є фундаментальним правом в ЄС.

Чи має значення вакцина?

Свідоцтва про вакцинацію будуть видані щепленому будь-якою вакциною від COVID-19. Але коли справа доходить до скасування обмежень на вільне пересування, країни мають приймати сертифікати з даними про вакцинацію тільки схваленими в Євросоюзі препаратами.

Індивідуально країни можуть поширювати дію спрощеного режиму на громадян країн ЄС, які отримали іншу вакцину.

Які дані включено до сертифікату?

Цифровий COVID-сертифікат містить ім'я, дату народження, дату видачі, відповідну інформацію про вакцину / тест / одужання і унікальний ідентифікатор. Сертифікати включатимуть лише обмежений набір необхідної інформації.