ЄС запустив цифрові COVID-сертифікати: відповіді на головні питання

З 1 липня Європейський союз запустив цифрові COVID-сертифікати для поїздок всередині спільноти. І надав відповіді на головні запитання.
Про це йдеться на сайті Європейської комісії.
Повідомляється, що країни-учасниці ЄС можуть з сьогоднішнього дня почати випуск цифрових сертифікатів та їх використання.
Це цифровий доказ того, що особа пройшла вакцинацію проти COVID-19, отримала негативний результат тесту або одужала від цієї хвороби.
Ключові особливості сертифіката:
За видачу відповідають національні органи. Сертифікат можуть видавати центри тестування, органи охорони здоров'я або безпосередньо через портал електронної охорони здоров'я.
Цифрову версію можна зберегти на смартфоні, але можна запросити і паперовий документ. Обидва будуть мати QR-код, що містить важливу інформацію, а також цифровий підпис, щоб переконатися, що сертифікат справжній.
Цифровий сертифікат ЄС буде прийнятий у всіх країнах-учасницях. Це допоможе забезпечити скоординоване скасування існуючих обмежень.
Під час подорожей власник сертифіката звільняється від обмежень на вільне пересування. Країни-учасниці ЄС мають утримуватися від введення додаткових обмежень на поїздки для людей з сертифікатами, за винятком випадків, коли вони необхідні.
Цифровий сертифікат містить QR-код з цифровим підписом для захисту від підробки. Коли перевіряється сертифікат, сканується QR-код і підпис. Кожен орган (лікарня, центр тестування або орган охорони здоров'я) має свій власний ключ цифрового підпису. Всі вони зберігаються в захищеній базі даних.
Для перевірки підпису створено спеціальний шлюз, при цьому через нього не проходять персональні дані. ЄС також розробив для країн-учасниць програмне забезпечення та додатки для видачі, зберігання та перевірки сертифікатів
Так. Цифровий сертифікат має сприяти вільному переміщенню всередині ЄС. Це не буде попередньою умовою для вільного пересування, що є фундаментальним правом в ЄС.
Свідоцтва про вакцинацію будуть видані щепленому будь-якою вакциною від COVID-19. Але коли справа доходить до скасування обмежень на вільне пересування, країни мають приймати сертифікати з даними про вакцинацію тільки схваленими в Євросоюзі препаратами.
Індивідуально країни можуть поширювати дію спрощеного режиму на громадян країн ЄС, які отримали іншу вакцину.
Цифровий COVID-сертифікат містить ім'я, дату народження, дату видачі, відповідну інформацію про вакцину / тест / одужання і унікальний ідентифікатор. Сертифікати включатимуть лише обмежений набір необхідної інформації.
Зазначимо, до цього європейські авіакомпанії заявили, що введення цифрових COVID-сертифікатів може призвести до хаосу в аеропортах.
Нагадавши, Україна сьогодні запустила бета-тест COVID-сертифікатів, і на нього можна записатися.