Еще более 108 тысяч украинцев получили прививку от коронавируса

В Украине за минувшие сутки вакцину от коронавируса получили 108 736 человек. Что в три раза больше чем днем ранее.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
По информации ведомства, одну дозу вакцины получили 62 909 человек, полностью иммунизированы - 45 827.
Так, за прошедшие сутки население вакцинировали:
В общем, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 6 366 925 человек.
В частности, получили одну дозу вакцины - 6 366 923 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 198 661 человек.
В Украине в общем количестве уже проведено 11 565 584 прививки.
Напомним, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко допускает возможность введение обязательной вакцинации от коронавируса.