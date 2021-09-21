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Еще более 108 тысяч украинцев получили прививку от коронавируса

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцину от коронавируса получили 108 736 человек. Что в три раза больше чем днем ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

По информации ведомства, одну дозу вакцины получили 62 909 человек, полностью иммунизированы - 45 827.

Так, за прошедшие сутки население вакцинировали:

  • 794 мобильные бригады,
  • 2 814 пунктов прививания;
  • 338 центров вакцинации.

В общем, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 6 366 925 человек.

В частности, получили одну дозу вакцины - 6 366 923 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 5 198 661 человек.

В Украине в общем количестве уже проведено 11 565 584 прививки.

Напомним, что министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко допускает возможность введение обязательной вакцинации от коронавируса.

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