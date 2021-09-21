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Ще понад 108 тисяч українців отримали щеплення від коронавірусу

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцину від коронавірусу отримали 108 736 людей. Що в три рази більше аніж днем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

За інформацією відомства, одну дозу вакцини отримали 62 909 людей, повністю імунізовані - 45 827 людей.

Так, минулої доби населення імунізували:

  • 794 мобільні бригади,
  • 2 814 пунктів щеплення;
  • 338 центрів вакцинації.

Загалом, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 366 925 людей.

Зокрема, отримали одну дозу вакцини - 6 366 923 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 5 198 661 людина.

В Україні у загальній кількості вже проведено 11 565 584 щеплення.

Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко припускає можливість введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу

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