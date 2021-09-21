Ще понад 108 тисяч українців отримали щеплення від коронавірусу

В Україні за минулу добу вакцину від коронавірусу отримали 108 736 людей. Що в три рази більше аніж днем раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
За інформацією відомства, одну дозу вакцини отримали 62 909 людей, повністю імунізовані - 45 827 людей.
Так, минулої доби населення імунізували:
Загалом, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 6 366 925 людей.
Зокрема, отримали одну дозу вакцини - 6 366 923 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози - 5 198 661 людина.
В Україні у загальній кількості вже проведено 11 565 584 щеплення.
Нагадаємо, що міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко припускає можливість введення обов'язкової вакцинації від коронавірусу