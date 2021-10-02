UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Еще более 128 тысяч украинцев получили COVID-прививки

Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки вакцину против коронавируса получили 128 070 человек. Всего уже проведено более 12,8 млн прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

В частности, вчера одну дозу вакцины получили 71 667 человек, полностью иммунизированны - 56 403.

Так, вчера население вакцинировали:

  • 960 мобильных бригад,
  • 3 049 пунктов прививания;
  • 350 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании в Украине против COVID уже привито 7 144 470 человек.

Из которых получили одну дозу вакцины - 7 144 468, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 5 731 125 человек.

В общем количестве в Украине уже проведено 12 875 593 прививки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения УкраиныКарантинВакцина от коронавируса