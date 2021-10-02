Еще более 128 тысяч украинцев получили COVID-прививки

В частности, вчера одну дозу вакцины получили 71 667 человек, полностью иммунизированны - 56 403.

Так, вчера население вакцинировали:

960 мобильных бригад,

3 049 пунктов прививания;

350 центров вакцинации.

С начала вакцинальной кампании в Украине против COVID уже привито 7 144 470 человек.

Из которых получили одну дозу вакцины - 7 144 468, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 5 731 125 человек.

В общем количестве в Украине уже проведено 12 875 593 прививки.