Ще понад 128 тисяч українців отримали COVID-щеплення

В Україні за минулу добу вакцину проти коронавірусу отримали 128 070 людей. Загалом вже проведено понад 12,8 млн щеплень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.
Зокрема, вчора одну дозу вакцини отримали 71 667 людей, повністю імунізовані - 56 403.
Так, вчора населення вакцинували:
Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти COVID вже щеплено 7 144 470 людей.
З яких отримали одну дозу вакцини - 7 144 468, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 5 731 125 людей.
У загальній кількості в україні вже проведено 12 875 593 щеплення.