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Ще понад 128 тисяч українців отримали COVID-щеплення

Автор: Марія Кучерявець

В Україні за минулу добу вакцину проти коронавірусу отримали 128 070 людей. Загалом вже проведено понад 12,8 млн щеплень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр МОЗ.

Зокрема, вчора одну дозу вакцини отримали 71 667 людей, повністю імунізовані - 56 403.

Так, вчора населення вакцинували:

  • 960 мобільних бригад,
  • 3 049 пунктів щеплення;
  • 350 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні проти COVID вже щеплено 7 144 470 людей.

З яких отримали одну дозу вакцини - 7 144 468, а повністю імунізовані (отримали дві дози) - 5 731 125 людей.

У загальній кількості в україні вже проведено 12 875 593 щеплення.

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